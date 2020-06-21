Trabzonspor'da koronavirüs testleri negatif
Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testlerinin dokuzuncusu yapılmış olup pozitif vakaya rastlanmamıştır" denildi.
Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testlerinin dokuzuncusu yapılmış olup pozitif vakaya rastlanmamıştır" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.06.2020 04:14
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