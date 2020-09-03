Trabzonspor'da koronavirüs vakası

Trabzonspor Kulübü, bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Covid-19) test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza COVID-19 testleri yapılmış; pozitif vakaya rastlanmamıştır. Daha önce sonuçları pozitif çıkan ve ev izolasyonuna alınan iki oyuncumuza da yeniden test yapılmış olup, bir oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 21:43 - Kaynak: DHA
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