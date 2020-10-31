Trabzonspor'da kötü gidiş sonrası yönetime 'kongre' çağrısı - Son Dakika

Trabzonspor'da kötü gidiş sonrası yönetime 'kongre' çağrısı

31.10.2020 10:42
Trabzonspor'da kötü gidiş sonrası yönetime 'kongre' çağrısı, System.String[]

Süper Lig'de 2020-21 sezonuna kötü başlayan ve Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası teknik adam değişikliğinin konuşulduğu Trabzonspor'da 3-1 öndeyken kaybedilen Kasımpaşa karşılaşması sonrası yönetim hedef tahtasına koyuldu.

Süper Lig'de 2020-21 sezonuna kötü başlayan ve Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası teknik adam değişikliğinin konuşulduğu Trabzonspor'da 3-1 öndeyken kaybedilen Kasımpaşa karşılaşması sonrası yönetim hedef tahtasına koyuldu. Camiada 'kongre' sesleri yükselmeye başladı. Yönetim ise teknik direktör Eddie Newton ile yollarını ayırarak yeni teknik adam arayışına girdi.

Trabzonspor'da kötü gidişatın önü kesilemiyor. Süper Lig'de ilk 7 haftalık bölümde yalnızca bir galibiyet alabilen ve son 3 maçından da mağlup ayrılan bordo-mavililerde geçen hafta gündeme gelen teknik direktör değişiminin ardından bu hafta ise hedef tahtasına yönetim konuldu. 6'ncı haftadaki Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından camiada teknik direktör değişimi beklenirken Kasımpaşa karşılaşmasına da Eddie Newton ile çıkan Trabzonspor yönetimi, bu maçtan alınan mağlubiyet sonrası kongreye davet edildi. Yönetim ise teknik direktör Eddie Newton ile yollarını ayırarak yeni teknik adam arayışına girdi.

YEREL GAZETELER: SORUMLU AHMET AĞAOĞLUYerel gazeteler Trabzonspor'un 3-1 öndeyken 4-3 mağlup olduğu Kasımpaşa karşılaşmasının ardından yönetimi eleştirirken, takımın bu hale gelmesinden sorumlu başkan Ahmet Ağaoğlu'nu gösterdi. Günebakış Gazetesi, "Newton'la beraber sen de git Ağaoğlu", "Takımı bu hale Newton'da ısrar eden Başkan Ağaoğlu düşürdü", Sonnokta Gazetesi, "Kongre ateşi yansın, artık Newton'un istifası da bizi kesmez", Karadeniz Gazetesi, "Çöplerinizi de alın, defolun gidin!", "Yazıklar olsun! Hepiniz rezilsiniz", Taka Gazetesi, "Büyük çöküş", "Eddie Newton'u vakit kaybetmeden gönderin", Kuzey Ekspres Gazetesi ise "Hüsran' ifadelerini kullandı.xYÖNETİMDE AVCI İSMİ ÖN PLANA ÇIKIYORTrabzonspor'da Fenerbahçe maçının ardından teknik direktör değişikliği gündeme gelirken, Abdullah Avcı ile bir görüşme sağlanmış ancak Ahmet Ağaoğlu ise sorumluluğu üzerine alarak Kasımpaşa maçına da Newton ile çıkılması yönünde karar bildirmişti. Kasımpaşa mağlubiyetinin ardından bugün Newton ile yollarını ayıran bordo-mavililerde yönetimin büyük bölümünün Abdullah Avcı'nın göreve getirilmesi konusunda görüş bildirdiği ancak son kararı ise Ahmet Ağaoğlu'nun vereceği kaydedildi.TARİHİNİN EN KÖTÜ SEZONUÖte yandan Süper Lig'de geride kalan 7 haftalık bölümde 1 galibiyet 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 5 puan toplayabilen Trabzonspor, 7'nci haftalar itibarıyla tarihinin en kötü sezonunu geçiriyor. İlk kez 1974-75 sezonunda Türkiye'nin en üst ligi olan şuanki adıyla Süper Lig'e ayak basan ve söz konusu sezonun ilk 7 haftalık bölümünde 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile hanesine 7 puan yazdırabilen bordo-mavililer, 47 yıllık Süper Lig geçmişinde 2020-21 sezonunun 7 haftalık periyodunda topladığı 5 puanla tarihinin en kötü başlangıcını yaptı.

Trabzonspor'da kötü gidiş sonrası yönetime 'kongre' çağrısı
Trabzonspor'da kötü gidiş sonrası yönetime 'kongre' çağrısı
Trabzonspor'da kötü gidiş sonrası yönetime 'kongre' çağrısı
Trabzonspor'da kötü gidiş sonrası yönetime 'kongre' çağrısı

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Trabzonspor'da kötü gidiş sonrası yönetime 'kongre' çağrısı - Son Dakika Spor


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