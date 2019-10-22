Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da Krasnodar maçı hazırlıkları
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Trabzonspor'da Krasnodar maçı hazırlıkları

56 dakika önce

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda 24 Ekim Perşembe günü sahasında Rusya temsilcisi Krasnodar ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Trabzonspor'da Krasnodar maçı hazırlıkları, System.String[]

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda 24 Ekim Perşembe günü sahasında Rusya temsilcisi Krasnodar ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı olarak yapılan antrenmanda, oyuncular toparlanma çalışmaları gerçekleştirdi.


Bordo- mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla Krasnodar maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Trabzonspor, Krasnodar, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 02:12 Kaynak: AA
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