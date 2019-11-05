Trabzonspor'da kritik hafta

UEFA Avrupa Ligi'nde Krasnodar, Süper Lig'de de Alanyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu zorlu 180 dakikalık virajdan kayıpsız dönmenin hesaplarını yapıyor.



UEFA Avrupa Lig C Grubu'nda 7 Kasım Perşembe günü Rusya temsilcisi Krasnodar ile Avrupa serüvenine ya devam ya da tamam niteliğinde bir müsabakaya çıkacak olan bordo - mavililer, Süper Lig'in 11. haftasında ise sahasında lider Aytemiz Alanyaspor ile kritik bir 90 dakika oynayacak. Karadeniz temsilcisinin çıkacağı bu zorlu iki müsabaka, takımın seyrinde büyük rol oynayacak. Trabzonspor'un deplasmanda oynayacağı Krasnodar maçından alacağı galibiyet Avrupa'daki umutlarını gelecek haftalara taşımasını sağlayacak. Süper Lig'de ise bu sezon şampiyonluk hesapları yapan Karadeniz ekibi taraftarı önünde oynayacağı Alanyaspor maçını mutlak kazanarak, sakatlıklar nedeniyle yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen yarıştan kopmayacağının sinyalini rakiplerine vermeyi hedefliyor.



Milli ara bekleniyor



Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de oynayacağı kritik maçları kayıpsız geçmenin hesaplarını yaparken diğer taraftan da milli arayı sabırsızlıkla bekliyor. Sakatlıklar nedeniyle kadro derinliğini kaybeden ve kadro kurmakta zorlanan Teknik Direktör Ünal Karaman, milli aranın gelmesiyle birlikte sakatlıktan dönmesi muhtemel bazı oyuncularına kavuşacak. Bordo - mavililer Krasnodar maçı ve bu maçın ardından oynayacağı Alanyaspor maçı sonrası yeni bir planlama ile milli araya girecek.



Yolculuk yarın



Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda deplasmanda Krasnodar ile oynayacağı maç için yarın Rusya'nın Krasnodar şehrine gidecek. Saat 13.00'de özel bir uçak ile Trabzon'dan hareket edecek olan bordo-mavili kafile maçın ardından Türkiye'ye dönecek. - TRABZON