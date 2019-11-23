Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da kulübün eski başkanlarından Bekir Suat Oyman anıldı
Son Dakika Spor Trabzonspor'da kulübün eski başkanlarından Bekir Suat Oyman anıldı - Son Dakika Spor

Trabzonspor'da kulübün eski başkanlarından Bekir Suat Oyman anıldı

6 saat önce

Trabzonspor Kulübünün eski başkanlarından Bekir Suat Oyman anıldı.

Trabzonspor'da kulübün eski başkanlarından Bekir Suat Oyman anıldı, System.String[]

Trabzonspor Kulübünün eski başkanlarından Bekir Suat Oyman anıldı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "23 Kasım 1982 tarihinde aramızdan ayrılan değerli başkanımız Bekir Suat Oyman'ı şükran, saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadesine yer verildi.

Oyman, 1963 yılından itibaren 10 yıl süreyle Trabzon Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. 1971-1973 tarihleri arasında Trabzonspor Kulübünde başkanlık yapan Oyman, 23 Kasım 1982'de vefat etti. Trabzon'da Oyman'ın ismini taşıyan cadde ve park bulunuyor.

Trabzonspor, Trabzon, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 01:08 Kaynak: AA
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