Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da kulüp doktoru ile yollar ayrıldı
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Trabzonspor'da kulüp doktoru ile yollar ayrıldı

6 dakika önce

Trabzonspor Yönetim Kurulu, alınan karar doğrultusunda kulüp doktoru Hakan Bozdoğan ile yollarını ayırdı.

Trabzonspor'da kulüp doktoru ile yollar ayrıldı, System.String[]

Trabzonspor Yönetim Kurulu, alınan karar doğrultusunda kulüp doktoru Hakan Bozdoğan ile yollarını ayırdı.

Bordo-mavililerde yaşanan son sakatlıkların ardından, 18 Haziran 2018 tarihinde göreve başlayan kulüp doktoru Hakan Bozdoğan ile yollar ayrıldı. Abdülkadir Ömür için AEK maçında yaşadığı sakatlığın ardından 'ödem' teşhisi koyulduktan sonra bugün futbolcunun dizinde menisküs olduğu açıklanırken, aynı şekilde Yusuf Sarı'nın da yapılan incelemeler neticesinde sol diz menisküsünde yırtığa rastlanması sonrası, yönetimin Bozoğan'ın görevine son verme kararı aldığı öğrenildi. Hakan Bozdoğan'ın yerine daha önce de Trabzonspor'da görev yapan Hakan Ayaz'ın getirildiği ifade edildi.

Trabzonspor, Bozdoğan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 05:48 Kaynak: DHA
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