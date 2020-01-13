Trabzonspor'da kupa maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor'da kupa maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika Spor

Trabzonspor'da kupa maçı hazırlıkları başladı

23 dakika önce

Teknik direktör Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Hüseyin Çimşir, Antalya kampından sonra Trabzon'da bordo-mavili takıma ilk çalışmasını yaptırdı.

Trabzonspor'da kupa maçı hazırlıkları başladı, System.String[]

Teknik direktör Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Hüseyin Çimşir, Antalya kampından sonra Trabzon'da bordo-mavili takıma ilk çalışmasını yaptırdı.


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz ile transfer görüşmesi için izin verilen Avdijaj katılmadı. Uğurcan Çakır ve Novak takımdan ayrı koşu yaparken, Sturridge kondisyon salonunda çalıştı.


Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı.


Karadeniz ekibi, yarın yapacağı antrenmanla Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Ünal Karaman, Antalya, Trabzon, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 07:59 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Galatasaray, Jeison Murillo için Sampdoria ile anlaştı
Gayri meşru hamile kalan ablasını 13 yerinden bıçaklayıp boğazını kesti ardından intihara kalkıştı Arazide çıplak cesedi battaniyeye sarılı halde gömülü bulunan Dilara cinayetinde yeni detaylar Sanık avukatı: Dilara'nın cesedi 1 ay saklandı

Son Dakika Haberleri
20:16 Sezonu kapattığı açıklanan Merih'ten ilk açıklama - Son Dakika Spor
20:14 Masters’ın ilk gününde iki favori birden elendi - Son Dakika Spor
20:14 2012’den sonra yeniden olimpiyatlardayız - Son Dakika Spor
20:14 NBA'de geride kalan haftanın iyileri ve kötüleri | NBA karnesi #12 - Son Dakika Spor
20:14 Muhteşem Lazio! - Son Dakika Spor
19:13 Trabzonspor, Uğurcan ve Abdülkadir'e toplam 43 milyon euro teklif geldiğini açıkladı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2020 20:23:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzonspor'da kupa maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]