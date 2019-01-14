Trabzonspor'da Kupa Mesaisi Başladı
1 saat önce
İkinci yarı hazırlıkları kapsamında Antalya'daki kamp çalışmalarını tamamladıktan sonra dünü izinli geçiren Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı Balıkesirspor BALTOK maçı hazırlıklarına bugün 15.30'da yaptığı antrenmanla başladı.
İkinci yarı hazırlıkları kapsamında Antalya
'daki kamp çalışmalarını tamamladıktan sonra dünü izinli geçiren Trabzonspor
, Ziraat Türkiye Kupası
'nda oynayacağı Balıkesirspor
BALTOK maçı hazırlıklarına bugün 15.30'da yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik direktör Ünal Karaman
yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri
'nde gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından taktiksel çalışmalar yapıldı. Antrenmana Parma
ile transfer görüşmeleri yapmak için Trabzon'dan ayrılan Kucka'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Sosa ile Nwakaeme yer almadı. Ekuban'ın ise takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştığı belirtildi. Ayrıca altyapıdan takıma dahil edilen 4 yeni isim Kerem Baykuş, Tayyib Ebrar Cumhur, Tunahan Ergül ile Behlül Aydın
da çalışmalarda yer aldı.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
- Trabzon
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 05:45 Kaynak: DHA
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