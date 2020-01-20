Trabzonspor'da kupa mesaisi başladı - Son Dakika
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Trabzonspor'da kupa mesaisi başladı

6 saat önce

Süper Lig'in 18'inci haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup eden Trabzonspor, ara vermeden Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında oynayacağı Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı.

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Süper Lig'in 18'inci haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup eden Trabzonspor, ara vermeden Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında oynayacağı Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde saat 11.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular toparlanma, ikinci gruptaki oyuncular ise telafi çalışmaları gerçekleştirildi. Sakatlığı bulunan ve tedavileri devam eden Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz ile Daniel Sturridge antrenmanda yer almadı.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.


Denizlispor, Trabzonspor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 01:51 Kaynak: DHA
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