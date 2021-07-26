Trabzonspor'da locaların satışına başlandı

Trabzonspor'da locaların satışına başlandığı bildirildi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Medical Park Stadyumu'ndaki locaların 2021-2022 sezonunda geçerli ve tam kapasite kullanıma açık olacağı belirtildi.

Locaların doğu tarafında kalanların zemininin yükseltildiği, güvenlik ve görüş standartlarının da iyileştirildiği vurgulanan açıklamada, locaların satış fiyatının batı VIP 750 bin, köşe ve doğu 400 bin, kale arkalarının ise 150 bin lira olarak belirlendiği kaydedildi.