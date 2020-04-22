Trabzonspor'da Majid Hosseini bilmecesi

Süper Lig'e verilen arayı; gelecek sezonun kadro mühenliği için fırsat gören Trabzonspor, çalışmalara başladı bile... Öncelik ise iç transferde. Bordo-mavililerde; sezon sonunda Jose Sosa, Filip Novak, Joao Pereira ve Majid Hosseini'nin sözleşmeleri sona erecek. Bu isimlerin arasında; sadece İranlı savunmacının 1 senelik opsiyonu bulunuyor.



Kaptan Sosa ve Novak ile sözleşme yenileneceğinin müjdesini veren Başkan Ahmet Ağaoğlu, Pereira hakkında bir açıklama yapmaması Portekizli'yi küplere bindirmişti.



Yakın çevresine; Jose Sosa ve Filip Novak konusundaki hassasiyetin kendisine gösterilmemesinden dert yanan 36 yaşındaki oyuncu, belirsizlikten duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti.



Sosa ve Novak ile nikah tazelenecek, Pereira belirsizliğini koruyor... Peki Hosseini ne olacak? Asist Analiz'de yer alan habere göre; Geçtiğimiz sezon İran temsilcisi Esteghal'den 517 bin Euro'ya transfer edilen 23 yaşındaki savunmacının kontratı; haziran ayında sona eriyor. 1 senelik opsiyonu bulunan Hosseini'nin takımdaki geleceğine henüz karar verilmedi.



Hüseyin Türkmen, Gaston Campi gibi isimlerin yer aldığı stoper bölgesine devre arasında Manoel ve Manuel da Costa'yı ilave eden bordo-mavililer, İranlı savunmacının opsiyonunu kullanıp kullanmamak konusunda oldukça kararsız. Kararı teknik direktör Hüseyin Çimşir'e bırakan yönetim, genç çalıştırıcının alacağı karar doğrultusunda hareket edecek.



Trabzonspor'da olmaktan mutlu olan Majid Hosseini, takımda kalmak istediğini yönetime bildirdi. Fırtına'da kalmak için her konuda kolaylık sağlayabileceğini belirten 23 yaşındaki savunma oyuncusu, günümüzün en önemli gündem maddelerinden birisi olan yapılandırmaya sıcak baktığını, ücretinde de indirime gidebileceğini söyledi.