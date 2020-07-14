Trabzonspor'da Manoel Messias bilmecesi! Transfer edildi hiç forma giymedi... - Son Dakika

Trabzonspor'da Manoel Messias bilmecesi! Transfer edildi hiç forma giymedi...

Bordo-mavililerin, Brezliyo'nın Cruzeiro Esporte Kulübüden devre arasında satın alma opsiyonuyla kiraladığı Manoel Messias, Trabzonspor'un Süper Lig'de henüz forma giyemeyen transferi oldu.

Bordo-mavililerin, Brezliyo'nın Cruzeiro Esporte Kulübüden devre arasında satın alma opsiyonuyla kiraladığı Manoel Messias, Trabzonspor'un Süper Lig'de henüz forma giyemeyen transferi oldu. Skor üstünlüğünü koruyamadığı maçlarda 27 puan gibi ciddi puan kaybı yaşayarak şampiyonluk yolunda büyük bir yara alan bordo-mavililerde savunma hattını eleştiri aldığı haftalarda teknik direktör Hüseyin Çimşir, oyuncuya forma şansı vermedi.

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Brezilyalı oyuncu, sadece Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan karşılaşmada forma giyebildi. Söz konusu maçta 90 dakika sahada kalan oyuncu söz konusu maçın ardından hiçbir resmi müsabakada forma şansı bulamadı. Ligde siftah yapamayan Brezilyalı stoper, teknik heyetin gözüne giremeyerek arka planda kaldı. Süper Lig'de henüz forma giyemeyen oyuncunun opsiyon hakkı bordo-mavili kulüpte bulunurken, yönetim ise forma şansı bulamayan oyuncuyla yolları ayırmayı düşünüyor. Devre arasında bordo-mavili kulübe gelen Brezilyalı oyuncu yarım sezon için 400 Bin Euro alacak. Karadeniz ekibi opsiyon hakkını kullanması halinde ise 2020-21 ve 2021-22 sezonlarında oyuncuya 1 Milyon 250 Bin Euro ödeyecek.


Trabzonspor, Cruzeiro, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 13:18 

Son Dakika Spor Trabzonspor'da Manoel Messias bilmecesi! Transfer edildi hiç forma giymedi... - Son Dakika Spor
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