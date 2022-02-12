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Trabzonspor'da Marek Hamsik takımla çalıştı - Son Dakika

Trabzonspor'da Marek Hamsik takımla çalıştı

12.02.2022 18:47
Trabzonspor'da Marek Hamsik takımla çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Konyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maça yönelik hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Konyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maça yönelik hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Takımın yıldız oyuncusu Marek Hamsik ise uzun bir aradan sonra bu maç öncesi takımla birlikte çalıştı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan çalışma da bordo-mavililer taktik ağırlıklı bir çalışma yaptı. Karadeniz ekibinde sakatlığı nedeniyle uzun bir süredir takımda ayrı kalan Marek Hamsik, uzun bir aradan sonda Konyaspor maçı öncesi ilk kez takımla çalıştı. Bu oyuncunun yarınki karşılaşmada forma giyip giyemeyeceğine teknik direktör Abdullah Avcı'nın son değerlendirmeden sonra karar vereceği öğrenildi.

(Gökmen Şahin/İHA)

Trabzonspor'da Marek Hamsik takımla çalıştı
Trabzonspor'da Marek Hamsik takımla çalıştı
Trabzonspor'da Marek Hamsik takımla çalıştı

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Spor Toto Süper Lig, Abdullah Avcı, Trabzonspor, Konyaspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Trabzonspor'da Marek Hamsik takımla çalıştı - Son Dakika


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