Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da Medipol Başakşehir Maçı Hazırlıkları

Trabzonspor'da Medipol Başakşehir Maçı Hazırlıkları

1 saat önce

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 20 Ocak Pazar günü sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor'da Medipol Başakşehir Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 20 Ocak Pazar günü sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenman basına kapalı gerçekleştirildi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Balıkesirspor Baltok karşılaşmasında forma giyen oyuncuların havuzda toparlanma antrenmanı yaptığı, diğer futbolcuların ise sahada çalıştığı bildirildi.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:44 Kaynak: AA

Spor
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