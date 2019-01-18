Trabzonspor'da Medipol Başakşehir Maçı Hazırlıkları
1 saat önce
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 20 Ocak Pazar günü sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Trabzonspor
, Spor Toto Süper Lig'de 20 Ocak Pazar günü sahasında Medipol Başakşehir
ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Ünal Karaman
yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri
'nde yapılan antrenman basına kapalı gerçekleştirildi. Ziraat Türkiye Kupası
'nda oynanan Balıkesirspor
Baltok karşılaşmasında forma giyen oyuncuların havuzda toparlanma antrenmanı yaptığı, diğer futbolcuların ise sahada çalıştığı bildirildi.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:44 Kaynak: AA
"Arda Turan Transferine Halk Ekmek Sponsor Oldu" Sözleri, Başakşehir Başkanı'nı Kızdırdı
Volkan Demirel, 146 Gün Sonra Fenerbahçe Formasıyla Resmi Maça Çıktı
Bursaspor Evinde Fenerbahçe'yi 10 Maçtır Yenemiyor
Akhisarspor - Beşiktaş Maçının VAR Hakemi Cüneyt Çakır Oldu