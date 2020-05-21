Trabzonspor'da Mendy transferi için Bafetimbi Gomis devrede!

Transferde yaptığı nokta atışı hamlelerle dikkat çeken Trabzonspor, İngiltere pazarında kendine doğru bir kapı bulmuştu. Alexander Sörloth, Caleb Ekuban gibi potansiyelli gençleri kadrosuna katan bordo-mavililer, Badou Ndiaye gibi bir tecrübeyi de renklerine bağlamıştı.



İngiltere'den yaptığı alışverişlerden memnun olan Trabzonspor bir süredir Leicester City'nin orta saha oyuncusu Nampalys Mendy ile ilgileniyor. Fransız ön liberonun kontratı sezon sonu bitiyor. Karadeniz Fırtınası haricinde birçok kulüp de 28 yaşındaki oyuncunun peşinde.



GOMIS: 'TRABZON TAM BİR FUTBOL ŞEHRİ'



Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği Nampalys Mendy transferinde Galatasaray'ın eski forveti Bafetimbi Gomis de devrede. Gomis, kuzeni Mendy'ye "Trabzon tam bir futbol şehri. Oraya gidersen çok mutlu olursun. Daha şehre adımını attığın ilk andan başlayarak göreceğin ilgi ve sevgi seni şaşırtacak" dedi.



Mendy, Leicester City'de bu sezon istediği süreleri bulamadı. Fotomaç'ın haberine göre sezon sonu ayrılmayı kafasına koymuş durumda. (Sabah)



