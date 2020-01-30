Trabzonspor'da Messias için kritik gün - Son Dakika
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Trabzonspor'da Messias için kritik gün

7 saat önce

Trabzonspor, Manoel Messias 'ın 1.5 yıllığına kiralanması için hem oyuncuyla hem de kulübü Cruzeiro ile büyük ölçüde anlaşma sağlanmıştı.

Trabzonspor'da Messias için kritik gün, System.String[]

Trabzonspor, Manoel Messias 'ın 1.5 yıllığına kiralanması için hem oyuncuyla hem de kulübü Cruzeiro ile büyük ölçüde anlaşma sağlanmıştı.


Ancak menajer kaynaklı pürüzlerin giderilememesi nedeniyle transfer sonuçlanmamıştı. Fırtına, bugün bu transferde son ve en ciddi atımını atarak mutlu sona ulaşmaya çalışacak.


29 yaşındaki savunmacının kulübündeki sözleşmesinin uzatılmasınına rdından transfere nokta koyulması bekleniyor. (Fanatik)


Trabzonspor, Cruzeiro, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:14 
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