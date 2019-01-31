Trabzonspor'da Mke Ankaragücü Maçı Hazırlıkları
59 dakika önce
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 2 Şubat Cumartesi günü sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Trabzonspor
, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 2 Şubat Cumartesi günü sahasında MKE Ankaragücü
ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri
'nde teknik direktör Ünal Karaman
yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından taktiksel çalışmalar yaptığı belirtildi.
Öte yandan, Gümüşhane Futbol
Okulunun sporcularının antrenmanı ziyaret ederek, futbolcularla fotoğraf çektirdiği aktarıldı.
Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 06:25 Kaynak: AA
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