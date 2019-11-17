Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları sürüyor
Son Dakika Spor Trabzonspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika Spor

Trabzonspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları sürüyor

6 saat önce

Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları sürüyor, System.String[]

Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.


Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, toparlanma çalışmaları yaparak, ayak tenisi oynadı.

Trabzonspor, akşam yapacağı antrenmanla MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürecek.

MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 12:20 Kaynak: AA
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