Trabzonspor'da Molde maçı hazırlıkları devam ediyor

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla maçının hazırlıklarına devam edecek.

Oyuncuların dar alan top kapma çalışmasıyla ile devam ettiği antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda koordinasyon ve çabukluk çalışmaları gerçekleştirildi.

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