Trabzonspor'da Molde maçı hazırlıkları devam ediyor

Trabzonspor, 12 Ağustos Perşembe günü Norveç'in Molde takımına konuk olacağı UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda koordinasyon ve çabukluk çalışmaları gerçekleştirildi.
Oyuncuların dar alan top kapma çalışmasıyla ile devam ettiği antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla maçının hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA
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