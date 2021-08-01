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Trabzonspor'da, Molde maçının hazırlıkları devam ediyor - Son Dakika

Trabzonspor'da, Molde maçının hazırlıkları devam ediyor

01.08.2021 13:58
Trabzonspor'da, Molde maçının hazırlıkları devam ediyor, System.String[]

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 5 Ağustos Perşembe günü sahasında Norveç'in Molde takımı ile yapacağı 3. eleme turu ilk maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 5 Ağustos Perşembe günü sahasında Norveç'in Molde takımı ile yapacağı 3. eleme turu ilk maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki günün ilk antrenmanında oyuncular, salonda dinamik ısınma hareketlerinin ardından çabukluk antrenmanı gerçekleştirdi.

Daha sonra sahada çalışmalarına devam eden bordo-mavililer, dar alan oyunları, topa sahip olma ve sonuçlandırma çalışmaları yaptı.

Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını akşam yapılacak günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.

Abdullah Avcı, Trabzonspor, Norveç, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor'da, Molde maçının hazırlıkları devam ediyor - Son Dakika Spor


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