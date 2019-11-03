Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da müthiş seri sona erdi! 258 gün sonra...
Son Dakika Spor Trabzonspor'da müthiş seri sona erdi! 258 gün sonra...

Trabzonspor'da müthiş seri sona erdi! 258 gün sonra...

7 saat önce

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Trabzonspor, sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle sıkıntılı günler yaşıyor.

Trabzonspor'da müthiş seri sona erdi! 258 gün sonra..., System.String[]

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Trabzonspor, sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle sıkıntılı günler yaşıyor. Üst üste gelen sakatlıklarla bordo-mavililer kadro derinliğini kaybetti.


Abdulkadir Ömür, Ekuban, Obi Mikel, Abdulkadir Parmak, Onazi ve Sturridge gibi kilit isimlerden yoksun mücadele vermek durumunda kalan Karadeniz ekibi, oynadıklarında ilk 11'in değişmez isimleri olacak olan yıldızlarından yoksun olmanın faturasını 258 gün sonra sahasında Göztepe'ye 1-0 yenilerek ödedi.


Bordo-mavililer zirve yarışında rakibi karşısında alt değerinde bir 3 puan bıraktı.


Bordo-mavililer, geçen sezonun 22. haftasında 17 Şubat 2019'da Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 2-0 mağlup olmuştu. Bu maçın ardından sahasında oynadığı 9 maçta 8 galibiyet 1 beraberlik alan Karadeniz ekibi, Süper Lig'de sahasında oynadığı 10'ncu maçında Göztepe'ye 1-0 yenilerek evindeki yenilmezlik serisini de sonlandırdı.


2018-19 sezonu


Trabzonspor 0 - 2 Alanyaspor


Trabzonspor 2 - 1 Akhisarspor


Trabzonspor 4 - 1 Antalyaspor


Trabzonspor 2 - 1 Yeni Malatya


Trabzonspor 4 - 2 Kayserispor


Trabzonspor 2 - 1 Beşiktaş


2019-20 sezonu


Trabzonspor 2 - 1 Yeni Malatya


Trabzonspor 2 - 2 Gençlerbirliği


Trabzonspor 4 - 1Beşiktaş


Trabzonspor 4 - 1Gaziantep FK


Trabzonspor 0 - 1 Göztepe


Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 12:47 
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