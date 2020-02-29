Trabzonspor'da Muzaffer Bilazer'den Fenerbahçe mesajı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor'da Muzaffer Bilazer'den Fenerbahçe mesajı! - Son Dakika Spor

Trabzonspor'da Muzaffer Bilazer'den Fenerbahçe mesajı!

6 saat önce

Trabzonspor'un Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmada sarı kart görerek cezalı duruma düşen teknik direktör Hüseyin Çimşir, Çaykur Rizespor karşılaşmasını tribünden takip etti.

Trabzonspor'da Muzaffer Bilazer'den Fenerbahçe mesajı!, System.String[]

Trabzonspor'un Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmada sarı kart görerek cezalı duruma düşen teknik direktör Hüseyin Çimşir, Çaykur Rizespor karşılaşmasını tribünden takip etti. Çimşir'in yokluğunda takımın başında yer alan yardımcı antrenör Muzaffer Bilazer, karşılaşma sonrası basın toplantısında konuştu. Maça coşkulu başlayamadıklarını belirten Muzaffer Bilazer, "Konuşmak kolay değil. İdlib'de şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerinin ve tüm ülkenin başı sağ olsun. Maça gelince, son dönemlerde yaşadığımız sıkıntıyı bu maçta da ilk yarıda yaşadık. Oyun bazen siyah ile beyaz arasında gidip geliyor. Çok coşkulu başlayamadık. Rizespor'un orta saha kurgusuna cevap veremedik. İkinci yarı oyuncu değişikliği ile hem oyun hem de skoru elde ettik. Sadece bir an lazımdı. O an da golle gelince istediğimiz skoru elde ettik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Rizespor'a da bundan sonraki maçlar için başarılar diliyorum" dedi.


Bilazer, bir basın mensubunun sakatlıktan dönen Nwakaeme ile Abdülkadir Ömür'ün sonraki maçlarda daha fazla süre alıp alamayacağına yönelik sorusuna ise şu yanıtı verdi:


"Hafta arasında kupa maçımız var. Gaziantep maçına kadar 6 günlük süremiz var. Abdülkadir Ömür için adım adım gitmek durumundayız. Ama Nwakaeme için bir sorun olacağını düşünmüyorum. Arka adalesinde sorun vardı. Çok önemli değildi. 45 dakika tempo çıkardığı için haftaya maçta da bizle birlikte olacağını düşünüyorum."


Hafta içi Fenerbahçe ile Türkiye Kupası'nda karşılaşacakları maçla ilgili sorulan soruya yanıt veren Muzaffer Bilazer, "Fenerbahçe'ye karşı oynamak her zaman zordur. Trabzonspor olarak lige ve kupaya talibiz. İyi ve güçlü oyuncularımız var. Her oyuncuyu efektif kullanırsak, buradan rahatlıkla çıkarız. İlk maç iyi skor alarak Kadıköy'e avantajlı gitmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.


Trabzonspor, Fenerbahçe, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 09:23 
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