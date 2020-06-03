Trabzonspor'da Ndiaye bilmecesi - Son Dakika

Trabzonspor'da Ndiaye bilmecesi

Trabzonspor'da son dakika haberi... Süper Lig'in lideri Trabzonspor, kalan 8 hafta için yoğun tempoyla çalışmalarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde devam ederken; önümüzdeki yılın planlanmasını da yapmaya devam ediyor.

Trabzonspor'da Ndiaye bilmecesi, System.String[]

Trabzonspor'da son dakika haberi... Süper Lig'in lideri Trabzonspor, kalan 8 hafta için yoğun tempoyla çalışmalarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde devam ederken; önümüzdeki yılın planlanmasını da yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Portekizli sağ bek Joao Pereira ile yeniden anlaşan bordo-mavililer, 36 yaşındaki futbolcunun biten sözleşmesini 1 yıllığına daha uzatmıştı.



NDIAYE'NİN KADERİ BELLİ OLUYOR


Takımda sözleşmesi biten diğer oyuncularla da görüşmelerine devam eden Karadeniz Fırtınası, devre arasında yarım sezonluğuna kiraladığı orta saha Badou Ndiaye için gelecek yıl planlanması yaptı.


Asist Analiz'in haberine göre; Stoke City'den kiralık olarak bordo-mavililere gelen Senegalli futbolcu, önümüzdeki yıl kadroda olmayabilir. 29 yaşındaki futbolcunun bonservis ücretini oldukça fazla bulan Trabzonsporlu yöneticiler, kiralama yöntemine düşünse de; bir taraftan da oyuncunun sol dizinden yaşadığı sakatlık problemini gündeme getiriyor.


SAKATLIK PROBLEMİNDEN ÖTÜRÜ SENEYE KADRODA OLMAYABİLİR


Senegalli orta sahanın önümüzdeki sezon da bordo-mavili formayı giyme konusunda çıkmaza giren yöneticiler, ikiye bölündü. Bir taraf kiralama görüşmeleri için futbolcunun kulübüyle görüşmelere başlamak isterken; diğer taraf Ndiaye'nin dizinden yaşadığı kronik sakatlığı hatırlatarak transferden vazgeçmeyi öneriyor.


29 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor'daki geleceğini masaya yatıran yöneticilerin, Ndiaye için son kararını ligin bitiminden sonra vermesi bekleniyor.


Koronavirüs arasında Ndiaye, 1 Nisan'da sol dizinden yaşadığı ağrılar nedeniyle ameliyat masasına yatmıştı. Senegalli futbolcu, Trabzonspor'da bu sezon 13 maça çıkarken; bu karşılaşmalarda 1 gol 4 de asist kaydetti.


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 03:40 

Son Dakika Spor Trabzonspor'da Ndiaye bilmecesi - Son Dakika Spor
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