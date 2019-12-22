Trabzonspor'da Ndiaye geliyor, 3 isim gidiyor | Transfer haberleri - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor'da Ndiaye geliyor, 3 isim gidiyor | Transfer haberleri - Son Dakika Spor

Trabzonspor'da Ndiaye geliyor, 3 isim gidiyor | Transfer haberleri

6 saat önce

Trabzonspor, İngiltere Championship ekiplerinden Stoke City'de oynayan Badou Ndiaye ile prensip anlaşmasına vardı.

Trabzonspor'da Ndiaye geliyor, 3 isim gidiyor | Transfer haberleri, System.String[]

Trabzonspor, İngiltere Championship ekiplerinden Stoke City'de oynayan Badou Ndiaye ile prensip anlaşmasına vardı.


Son dakikada bir sorun çıkmazsa Senegalli oyuncu ile 6 aylık sözleşme yapılacak. Bordo mavili yöneticilerle görüşmek üzere dün İstanbul'a gelen ve sosyal medya hesabı aracılığıyla uçak yolculuğundan bir kareyi paylaşan Ndiaye için Stoke City'ye kiralama bedeli ödenmeyecek. İngiliz ekibinde yıllık 4.1 milyon dolar kazanan Senegalli orta saha oyuncusunun ücretlerinin bir kısmını Trabzonspor ödeyecek. Championship'te bu sezon 13 maçta forma giyen Ndiaye'nin kulübü ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor


Onazi, Fernandes ve Avdijaj gidebilir


Ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Trabzonspor ayrıca bir stoper ve bir kanat oyuncusu almayı planlıyor. Gol yollarında sıkıntı yaşamayan ancak savunmada istikrarlı bir görüntü ortaya koymayan bordo mavililerin, Ndiaye'den sonra tecrübeli bir stoperi kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Kadroda düşünülmeyen bazı oyuncularla da yollarını ayırarak hem ekonomik anlamda tasarrufa gitmeyi hem de kadroda yer açmayı hedefleyen Fırtına'da Onazi, Fernandes ve Avdijaj ile yolların ayrılabileceği kaydedildi.


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Badou Ndiaye, Trabzonspor, Stoke City, İngiltere, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 08:51 
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