Trabzonspor'da Ndiaye ve Guilherme'den Denizlispor maçı sonrası açıklamalar
Maç sonrası yayıncı kuruluşa konuşan Ndiaye; "Zor olacak ama biz Trabzonspor'uz, sonuna kadar mücadele etmek zorundayız." dedi.
Maç sonrası yayıncı kuruluşa konuşan Ndiaye; "Zor olacak ama biz Trabzonspor'uz, sonuna kadar mücadele etmek zorundayız." dedi.
Guilherme ise; "2-0 yapacak pozisyonları bulmuştuk ancak ikinci yarının başında yediğimiz gol dengemizi bozdu. Önümüzde iki lig maçı ve bir de kupa finali var. Kafamızı kaldırıp bu maçlara hazırlanacağız." sözlerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 01:06
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