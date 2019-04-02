Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da Neşeli Antrenman

Trabzonspor'da Neşeli Antrenman

1 saat önce

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında 5 Nisan Cuma günü sahasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor'da Neşeli Antrenman, System.String[]


Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında 5 Nisan Cuma günü sahasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Ebrar, Novak ve Onazi katılmadı. Antrenmanda koşunun ardından pas çalışması ve atak sonlandırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Son bölümde ise yarı sahada çift kale maç oynadı. Bu çalışma sırasında oyuncuların neşeli oldukları görülürken, attıkları gollerin ardından da gol sevinci yaşamaları dikkat çekti.

KORAY KILINÇ YARIDA BIRAKTI

Çift kale maç öncesi atak sonuçlandırmaya yönelik yapılan antrenmanın ardından sakatlanan genç forvet oyuncusu Koray Kılınç, çalışmaları tamamlayamadı.

ANTRENMANA ZİYARET

Bu arada Aile Çalışma ve Sosyal hizmetler il müdürlüğü himayesinde bulunan otizmli öğrenciler antrenmanı ziyaret ederek, daha sonra futbolcular ve teknik heyet ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek. - Trabzon

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 03:48 Kaynak: DHA

5 Nisan, Antalyaspor, Trabzonspor, Spor
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