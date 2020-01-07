Trabzonspor'da neşeli idman - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor'da neşeli idman - Son Dakika Spor

Trabzonspor'da neşeli idman

6 saat önce

Süper Lig'in ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Trabzonspor, akşam yaptığı antrenmanla günü tamamladı.

Trabzonspor'da neşeli idman, System.String[]

Süper Lig'in ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Trabzonspor, akşam yaptığı antrenmanla günü tamamladı.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde ilk 30 dakikasının basına açık gerçekleştirdiği antrenman ısınma haretleriyle başladı. Üç grup halinde top oyunu oynayan bordo mavililerin antrenmanı renkli görüntülere sahne oldu. Çalışmanın basına kapalı kısmında oyunsal etkinliğin devam ettiği öğrenildi.

Trabzonspor yarın saat 14.30'da TFF 1'inci Lig ekibi Bursaspor ile hazırlık karşılaşmasında karşılaşacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Antrenmandan detaylar


Trabzonspor, Antalya, Belek, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 08:06 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Emre Mor için flaş iddia! 2 İngiliz ekibiyle görüşmeler sürüyor
Galatasaray, Sekidika ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı Zanka eski takımına geri dönüyor Acun Ilıcalı, Survivor Türkiye'nin ne zaman başlayacağını açıkladı

Son Dakika Haberleri
01:56 Son Dakika Fenerbahçe Transfer Haberleri | Ricardo Rodriguez'in menajerinden Fenerbahçe itirafı! - Son Dakika Spor
01:11 Blake Griffin sezonu kapattı! - Son Dakika Spor
01:06 Sadio Mane'ye büyük onur! - Son Dakika Spor
01:06 Adanaspor, Çin'den golcü transfer yaptı! Pa Amat Dibba... - Son Dakika Spor
01:02 Futbol: İngiltere Lig Kupası - Son Dakika Spor
00:39 Mısırlı başkandan Türkiye ile ilgili küstah sözler! - Son Dakika Spor
23:40 2019'un en iyi Afrikalı futbolcusu Mane - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2020 02:19:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzonspor'da neşeli idman - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]