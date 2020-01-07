Trabzonspor'da neşeli idman

Süper Lig'in ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Trabzonspor, akşam yaptığı antrenmanla günü tamamladı.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde ilk 30 dakikasının basına açık gerçekleştirdiği antrenman ısınma haretleriyle başladı. Üç grup halinde top oyunu oynayan bordo mavililerin antrenmanı renkli görüntülere sahne oldu. Çalışmanın basına kapalı kısmında oyunsal etkinliğin devam ettiği öğrenildi.Trabzonspor yarın saat 14.30'da TFF 1'inci Lig ekibi Bursaspor ile hazırlık karşılaşmasında karşılaşacak.