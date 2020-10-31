Trabzonspor'da Newton ile yollar resmen ayrıldı

Trabzonspor, İngiliz teknik adam Eddie Newton ile yollarını ayırdı.

Bordo mavili kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Şirketimiz ile Teknik Direktör Edward John Ikem Newton arasındaki 26.08.2020 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli teknik direktörlük sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre Teknik Direktöre, 2020-21 futbol sezonu sonuna kadar olan 333.296.-EUR tutarındaki alacakları ödenecektir."

- İstanbul