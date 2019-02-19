Trabzonspor'da Novak, Çıktığı İlk İdmanda Yeniden Sakatlandı

- Trabzonspor'da Novak, çıktığı ilk idmanda yeniden sakatlandıTRABZON - Trabzonspor'da Çek oyuncu Filip Novak, sakatlığının ardından takımla birlikte çıktığı ilk antrenmanda yeniden sakatlandı.

- Trabzonspor'da Novak, çıktığı ilk idmanda yeniden sakatlandı



TRABZON - Trabzonspor'da Çek oyuncu Filip Novak, sakatlığının ardından takımla birlikte çıktığı ilk antrenmanda yeniden sakatlandı. Luis Ibanez de takım arkadaşıyla girdiği ikili mücadele sonucunda yerde kalarak antrenmanı tamamlayamadı.

Spor Toto Süper Ligin 23. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yaptığı çalışmayla başladı. Antrenmana sakatlıkları nedeniyle salonda çalışan Vahid Amiri, Abdülkadir Ömür ve Tayyip Ebrar Cumhur katılmadı.

Novak yeniden sakatlandı

Trabzonspor'un Çek oyuncusu Filip Novak, 2 haftalık sakatlık sürecinin ardından takımla ilk antrenmanına çıktı. Ankaragücü maçında sol ayak baş parmağı kırılan Novak, antrenmanda oldukça hırslı çalışırken yeni bir sakatlık şoku yaşadı. Sol bek oyuncusu, çift kale maç sırasında Rodallega'nın müdahalesi ile yerde kaldı. Bu kez iyileşen ayağından değil sağ ayağından sakatlanan oyuncu uzun süre yerde kaldı. Novak, tedavisinin ardından sahayı moralsiz şekilde terk etti. Novak'ın kırık olan sol ayak baş parmağının iyileştiği ancak yeni sakatlığının ciddiyetinin yapılacak olan kontrollerden sonra netlik kazanacağı belirtildi. Bu arada aynı antrenmanda takım arkadaşı ile girdiği ikili mücadelede yerde kalan Luis Ibanez de antrenmanı yarıda bıraktı.

Rodallega soyunma odasına koştu

Trabzonspor'un forvet oyuncusu Hugo Rodallega ise antrenman tamamlanır tamamlanmaz soyunma odasına koştu. Novak ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalan takım arkadaşının durumuna oldukça üzülen golcü oyuncu sakatlıktan yeni çıkan takım arkadaşının durumunu öğrenmek için antrenman biter bitmez soyunma odasının yolunu tuttu. Rodallega'nın oldukça moralsiz olduğu gözlendi.

Trabzonspor'da yaşanan sakatlıklar moralleri bozarken, bordo-mavililer antrenmanda kondisyon çalışmasının ardından yarı sahada yaptığı çift kale maç yaptı.

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