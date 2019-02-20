Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da Novak Sevinci

Trabzonspor'da Novak Sevinci

1 saat önce

Trabzonspor'un dün gerçekleştirdiği antrenmanda Rodallega ile girdiği ikili mücadele sonrası sakatlanarak antrenmanı tamamlayamayan Novak, bugün takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Trabzonspor'da Novak Sevinci, System.String[]
Trabzonspor'un dün gerçekleştirdiği antrenmanda Rodallega ile girdiği ikili mücadele sonrası sakatlanarak antrenmanı tamamlayamayan Novak, bugün takımla birlikte çalışmalara katıldı. Novak'ta yaşanan bu gelişme, Göztepe maçı öncesi Ünal Karaman'ın yüzünü güldürdü. Spor Toto Süper Ligin 23. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen çalışmaya tedavileri süren Ibanez, Abdulkadir Ömür ve Amiri katılmadı. Dünkü antrenmanda Rodallega ile girdiği ikili mücadele sonrası sakatlanarak antrenmanı tamamlayamayan Filip Novak'ın, bugün takımla birlikte çalışmalara başlaması, Göztepe ile oynanacak olan zorlu maç öncesi Teknik Direktör Ünal Karaman'ı sevindirdi. Bordo-mavililer, Göztepe maçı hazırlıklarını yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacağı son antrenmanla tamamlayacak. Trabzonspor 22 Şubat Cuma günü oynayacağı maç için yarın İzmir'e hareket edecek.

(Gökmen Şahin/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 03:31 Kaynak: İHA

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, Trabzonspor, Spor
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