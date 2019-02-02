Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da Novak Şoku

Trabzonspor'da Novak Şoku

54 dakika önce

Spor Toto Süper Ligi'nin 20. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşan Trabzonspor'da, Novak şoku yaşanıyor.

Trabzonspor'da Novak Şoku, System.String[]
Spor Toto Süper Ligi'nin 20. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşan Trabzonspor'da, Novak şoku yaşanıyor. Oyuncunun sol ayak baş parmağında çatlak meydana geldiği belirtildi.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da savunma oyuncusu Filip Novak'ın sol ayak baş parmağında çatlak meydana geldiği belirtildi. Yarın MR'ı çekilecek olan oyuncunun yapılacak olan kontrollerden sonra durumu netlik kazanacak. 57 dakikada oyundan çıkan Çek oyuncunun yerine ise Ibanez girmişti.

Öte yandan aynı maç içerisinde sakatlık yaşayan Uğurcan Çakır ilk kontrollerinde sol ayak arka adalesinde yırtık meydan geldiği, bu oyuncunun da yarın çekilecek olan MR'dan sonra durumunun netlik kazanacağı bildirildi. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:48 Kaynak: İHA

Spor
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