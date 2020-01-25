Trabzonspor'da Nwakaeme'nin cezası Fenerbahçe maçına sarktı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor'da Nwakaeme'nin cezası Fenerbahçe maçına sarktı! - Son Dakika Spor

Trabzonspor'da Nwakaeme'nin cezası Fenerbahçe maçına sarktı!

18 dakika önce

Süper Lig'in 19. haftasında oynanması beklenen Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçının deprem nedeniyle ilerleyen bir tarihe ertelenmesinin ardından Nwakaeme'nin cezasını çekeceği maç da değişti.

Trabzonspor'da Nwakaeme'nin cezası Fenerbahçe maçına sarktı!, System.String[]

Süper Lig'in 19. haftasında oynanması beklenen Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçının deprem nedeniyle ilerleyen bir tarihe ertelenmesinin ardından Nwakaeme'nin cezasını çekeceği maç da değişti.


Kırmızı kart cezası nedeniyle Malatyaspor maçında oynayamayacak olan Nwakaeme, cezası Fenerbahçe maçında çekecek.


NWAKAEME NEDEN KIRMIZI KART GÖRDÜ?


Trabzonsporlu Anthony Nwakaeme, Denizlispor ile oynadıkları kupa maçının 94. dakikasında Tiago Lopes ile ikili mücadelesinin ardından yere kaldı.


Nwakaeme faul beklerken, orta hakem Ali Şansalan, kendisini aldatığı gerekçesiyle Nijeryalı futbolcuya sarı kart gösterdi. Bu karar sonrası sinirlenen Nwakaeme, hakem Ali Şansalan'a tepki gösterdi ve ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.


Trabzonspor, Malatyaspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 09:21 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Yukatel Denizlispor, maç bilet gelirini depremzedelere gönderecek
Son Dakika: Yeni Malatyaspor-Trabzonspor mücadelesi ertelendi Cedi Osman'ın Elazığ depremi paylaşımı tepki çekti Lucescu'dan Beşiktaş'a kötü haber: Eşi takım çalıştırmayı yasakladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 21:40:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzonspor'da Nwakaeme'nin cezası Fenerbahçe maçına sarktı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]