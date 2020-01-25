Trabzonspor'da Nwakaeme'nin cezası Fenerbahçe maçına sarktı!

Süper Lig'in 19. haftasında oynanması beklenen Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçının deprem nedeniyle ilerleyen bir tarihe ertelenmesinin ardından Nwakaeme'nin cezasını çekeceği maç da değişti.



Kırmızı kart cezası nedeniyle Malatyaspor maçında oynayamayacak olan Nwakaeme, cezası Fenerbahçe maçında çekecek.



NWAKAEME NEDEN KIRMIZI KART GÖRDÜ?



Trabzonsporlu Anthony Nwakaeme, Denizlispor ile oynadıkları kupa maçının 94. dakikasında Tiago Lopes ile ikili mücadelesinin ardından yere kaldı.



Nwakaeme faul beklerken, orta hakem Ali Şansalan, kendisini aldatığı gerekçesiyle Nijeryalı futbolcuya sarı kart gösterdi. Bu karar sonrası sinirlenen Nwakaeme, hakem Ali Şansalan'a tepki gösterdi ve ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.



