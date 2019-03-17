Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da Nwakaeme Rüzgarı

Trabzonspor'da Nwakaeme Rüzgarı

1 saat önce

Trabzonspor'da, Anthony Nwakaeme rüzgarı yaşanıyor.

Trabzonspor'da Nwakaeme Rüzgarı, System.String[]
Trabzonspor'da, Anthony Nwakaeme rüzgarı yaşanıyor. Süper Lig'de son 3 haftayı boş geçmeyen Nijeryalı forvetin gol attığı maçlarda ise bordo-mavililer kaybetmedi.

Spor Toto Süper Ligin 26. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da, Nwaekeme rüzgarı esiyor. Nijeryalı forvetin attığı golle Avrupa kupalarına katılma yolunda hanesine önemli bir 3 puan yazdıran Karadeniz ekibinde, golcü oyuncu son 3 haftada rakip kaleleri boş geçmedi. Deplasmanda 2-2 beraberlikle sonuçlanan Kasımpaşa mücadelesinde 2 gol atan başarılı oyuncu, bordo-mavililerin evinde Akhisarspor'u 2-1 yendiği maçta da 1 gol kaydetti. Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında da galibiyet golünü atan Nwakaeme, ligdeki gol sayısını da 8'e çıkardı. Nijeryalı futbolcu, 12 gollü Hugo Rodallega'nın ardından takımın en golcü ikinci oyuncusu konumunda.

Trabzonspor, Nwakaeme'nin gol attığı maçları kaybetmedi

Trabzonspor, Anthony Nwakaeme'nin gol attığı maçları da kaybetmedi. Bordo-mavililer, 29 yaşındaki futbolcunun rakip ağları sarstığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Söz konusu müsabakalarda Trabzonspor, 14 puan hanesine yazdırdı. Bu sezon 19 mücadelede görev alan tecrübeli futbolcu, 17 maçta 11'de sahaya çıktı. Bin 500 dakika sahada kalan oyuncu, 8 gol atıp 4 de asist yaptı.

Ünal Karaman'ın etkisi

Trabzonspor'un golcü futbolcusu Nwakaeme, son haftalarda savunmaya verdiği katkıyla da ön plana çıkmaya başladı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında da defans bölgesine yardımlarıyla da dikkat çeken Nwakaeme, hem ofansif hem de savunma yönüyle başarılı bir performans ortaya koydu. Teknik Direktör Ünal Karaman'ın istekleri ve taktikleri doğrultusunda oyunu iki yönlü oynamaya başlayan Nijeryalı oyuncu, bunun karşılığını ise son haftalarda bulduğu gollerle ve defansa olan katkısıyla alıyor.

Nwakaeme'nin gol attığı maçlar şöyle:

Trabzonspor : 4 - Galatasaray: 0 (2 gol)

Beşiktaş: 2 - Trabzonspor: 2 (1 gol)

Trabzonspor: 4 - Ç. Rizespor: 1 (1 gol)

Kasımpaşa: 2 - Trabzonspor: 2 (2 gol)

Trabzonspor: 2 - Akhisarspor: 1 (1 gol)

B.BErzurumspor: 0 - Trabzonspor: 1 (1 gol ) - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 12:31 Kaynak: İHA

Kasımpaşa, Erzurumspor Kulübü, Trabzonspor, Spor
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