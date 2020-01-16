Trabzonspor'da Nwakaeme: "Şampiyonluk sahada gelir" - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor'da Nwakaeme: 'Şampiyonluk sahada gelir' - Son Dakika Spor

Trabzonspor'da Nwakaeme: "Şampiyonluk sahada gelir"

6 saat önce

Türkiye Kupası'nda Denizlispor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor'da Badou Ndiaye ve Nwakaeme maç sonunda açıklamalar yaptı.

Trabzonspor'da Nwakaeme:

Türkiye Kupası'nda Denizlispor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor'da Badou Ndiaye ve Nwakaeme maç sonunda açıklamalar yaptı.


"ŞAMPİYONLUK İÇİN BURADAYIZ"


Badou Ndiaye, "Hepimiz şampiyonluk için buradayız. Kulübe imza attığımda da söyledim, umarım beraber başladığımız bu yolun sonunda insanların yüzünde bir gülümseme oluşturabiliriz. Şehir tamamen bunu istiyor" dedi.


"ŞAMPİYONLUK SAHADA GELİR"


Nwakaeme ise "Hocamızla birlikte iyi bir çalışma dönemi geçirdik, iyi de bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. 2. yarı yeni başladı. Biz de şampiyonluk için çalışıyoruz ama konuşarak şampiyon olamazsınız. Şampiyonluk sahada gelir, biz de sahada başarılı olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şampiyonluk sonuçlarla olunur" şeklinde konuştu.


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Türkiye Kupası, Badou Ndiaye, Denizlispor, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:36 
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