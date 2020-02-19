Trabzonspor'da Nwakaeme, Sturridge ve Hosseini'nin tedavisi sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor'da Nwakaeme, Sturridge ve Hosseini'nin tedavisi sürüyor - Son Dakika Spor

Trabzonspor'da Nwakaeme, Sturridge ve Hosseini'nin tedavisi sürüyor

7 saat önce

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, sakatlıkları nedeniyle tedavileri devam eden Anthony Nwakaeme, Daniel Sturridge ve Majid Hosseini'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Trabzonspor'da Nwakaeme, Sturridge ve Hosseini'nin tedavisi sürüyor, System.String[]

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, sakatlıkları nedeniyle tedavileri devam eden Anthony Nwakaeme, Daniel Sturridge ve Majid Hosseini'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Kulübün internet sitesinde açıklaması yer alan Güven, Nwaekeme'nin durumuna ilişkin "Oyuncumuz Anthony Nwakaeme'de yapılan MR tetkikleri sonucunda ciddi bir sakatlık görülmemiş olup sağ arka adale grubunda sertlik ve spazm tespit edilmiştir. Bu teşhis neticesinde kısmi ve limitli antrenman yapabilen oyuncumuz günlük olarak takip edilerek hafta sonu oynayacağımız karşılaşmaya yetiştirilmeye çalışılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Güven, pazartesi antrenmanda aldığı darbe sonucu sakatlanan Daniel Sturridge'nin MR tetkiklerinin yapıldığını belirterek "Ayak başparmak ekleminde ödem tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisi devam etmekte ve durumu maç saatinde netlik kazanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Sivasspor müsabakası öncesi ısınma esnasında sakatlanan Majid Hosseini'ye ilişkin de Yaşar Kibar Güven, "Kasık adductor longus adalesinde grade 1 gerginlik tespit edilmiştir. Tedavisi devam etmekte olan oyuncumuzun 1-3 hafta içerisinde sahalara dönmesi öngörülmektedir." şeklinde görüş belirtti.

Daniel Sturridge, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 06:58 Kaynak: AA
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