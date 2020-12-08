Trabzonspor'da Nwakaeme ve Djaniny Semedo şoku
08.12.2020 00:58
Süper Lig'in 11. haftasında bu akşam DG Sivasspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da Nwakaeme ve Djaniny Semedo şoku yaşanıyor.
Süper Lig'in 11. haftasında bu akşam DG Sivasspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da Nwakaeme ve Djaniny Semedo şoku yaşanıyor. İki oyuncu da Sivasspor maçında forma giyemeyecek.
Trabzonspor Kulüp Dokturu Op. Hakan Çelik, Anthony Nwakaeme ve Djaniny Semedo'nun sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelerini kullandı:
"Sağ uyluk arka adalesine kas gerilmesi yaşayan Nwakaeme'nin tedavisi devam etmekte olup, sağ kasık adalesinde zorlanma tespit edilen Djaniny'nin de çekilen MR sonrası tedavisine başlanmıştır. Her iki oyuncumuz Sivasspor karşılamasının kadrosunda yer almayacaktır." - TRABZON
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