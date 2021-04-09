Trabzonsporlu futbolcular Nwakaeme ve Ekuban'ın sağlık durumu

Trabzonspor Kulübünden, Süper Lig'in 33. haftasında 6 Nisan Salı günü oynanan Kayserispor müsabakasında sakatlanan Anthony Nwakaeme ve Caleb Ekuban'ın sağlık durumlarına ilişkin açıklama yapıldı.

Bordo-mavili kulübün doktoru Op. Dr Hakan Çelik, yaptığı açıklamada, Nwakaeme'nin bugün çekilen MR'ında kas gerilmesi ve ödem tespit edildiğini, futbolcunun tedavisine başlandığını belirtti.

Çelik, sağ uyluk üst adalesinde gerilme oluşan Ekuban'ın da dün çekilen MR'ında kas gerilmesi ve ödem tespit edildiğini, bu oyuncunun da tedavisine devam edildiğini kaydetti.