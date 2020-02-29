Trabzonspor'da Obi Mikel, Fenerbahçe maçında yok! - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor'da Obi Mikel, Fenerbahçe maçında yok! - Son Dakika Spor

Trabzonspor'da Obi Mikel, Fenerbahçe maçında yok!

6 saat önce

Beşiktaş maçında sarı kart cezasını tamamladıktan sonra Çaykur Rizespor maçında görev alan Obi Mikel, yine kart cezalısı konumuna düştü.

Trabzonspor'da Obi Mikel, Fenerbahçe maçında yok!, System.String[]

Beşiktaş maçında sarı kart cezasını tamamladıktan sonra Çaykur Rizespor maçında görev alan Obi Mikel, yine kart cezalısı konumuna düştü.


Bordo-mavili futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile yapılacak kupa maçında takımda yer alamayacak.

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 07:58 
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