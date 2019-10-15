Trabzonspor'da Obi Mikel'in sağlık durumu

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Obi Mikel'in, Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü yapılacak Gaziantep FK karşılaşmasına yetişip yetişmeyeceği henüz netleşmedi.
Bordo-mavili kulübün internet sitesine açıklamada bulunan Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, dün yapılan antrenmanı yarıda bırakan Obi Mikel'in durumu hakkında bilgi verdi.
Güven açıklamasında, "Bugün yapılan tetkikler ve çekilen MR sonucu, birinci derece uyluk ön adale zorlanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun Gaziantep FK karşılaşmasında oynayıp oynamayacağı maç günü belli olacaktır." ifadelerini kullandı.