Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da Obi Mikel'in sağlık durumu
Son Dakika Spor Trabzonspor'da Obi Mikel'in sağlık durumu

Trabzonspor'da Obi Mikel'in sağlık durumu

1 saat önce

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Obi Mikel'in, Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü yapılacak Gaziantep FK karşılaşmasına yetişip yetişmeyeceği henüz netleşmedi.

Trabzonspor'da Obi Mikel'in sağlık durumu, System.String[]

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Obi Mikel'in, Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü yapılacak Gaziantep FK karşılaşmasına yetişip yetişmeyeceği henüz netleşmedi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesine açıklamada bulunan Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, dün yapılan antrenmanı yarıda bırakan Obi Mikel'in durumu hakkında bilgi verdi.

Güven açıklamasında, "Bugün yapılan tetkikler ve çekilen MR sonucu, birinci derece uyluk ön adale zorlanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun Gaziantep FK karşılaşmasında oynayıp oynamayacağı maç günü belli olacaktır." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor, Gaziantep, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 02:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Günlük burç yorumları 15 Ekim 2019 Salı (Haftalık burç yorumları)
Seda Sayan, Yemekteyiz'de herkese bir verilmesini yasakladı Şef Mehmet Yalçınkaya, MasterChef'te yarışmacıya portakal kabuğu yedirdi Son Dakika: Münbiç'te 1 askerimiz şehit düştü, 8 askerimiz de yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 15:27:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da Obi Mikel'in sağlık durumu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]