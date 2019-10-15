Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da Obi Mikel'in sağlık durumu açıklandı
Son Dakika Spor Trabzonspor'da Obi Mikel'in sağlık durumu açıklandı

Trabzonspor'da Obi Mikel'in sağlık durumu açıklandı

1 saat önce

Bordo-mavili kulübün internet sitesine açıklamada bulunan Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, dün yapılan antrenmanı yarıda bırakan Obi Mikel'in durumu hakkında bilgi verdi.

Trabzonspor'da Obi Mikel'in sağlık durumu açıklandı, System.String[]

Bordo-mavili kulübün internet sitesine açıklamada bulunan Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, dün yapılan antrenmanı yarıda bırakan Obi Mikel'in durumu hakkında bilgi verdi.


Güven açıklamasında, "Bugün yapılan tetkikler ve çekilen MR sonucu, birinci derece uyluk ön adale zorlanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun Gaziantep FK karşılaşmasında oynayıp oynamayacağı maç günü belli olacaktır." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 03:17 
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