Trabzonspor'da Obi Mikel'in sağlık durumu açıklandı
1 saat önce
Bordo-mavili kulübün internet sitesine açıklamada bulunan Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, dün yapılan antrenmanı yarıda bırakan Obi Mikel'in durumu hakkında bilgi verdi.
Bordo-mavili kulübün internet sitesine açıklamada bulunan Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, dün yapılan antrenmanı yarıda bırakan Obi Mikel'in durumu hakkında bilgi verdi.
Güven açıklamasında, "Bugün yapılan tetkikler ve çekilen MR sonucu, birinci derece uyluk ön adale zorlanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun Gaziantep FK karşılaşmasında oynayıp oynamayacağı maç günü belli olacaktır." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 03:17
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