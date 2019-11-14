Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da Obi Mikel, Onazi ve Ekuban özel çalıştı
Son Dakika Spor Trabzonspor'da Obi Mikel, Onazi ve Ekuban özel çalıştı - Son Dakika Spor

Trabzonspor'da Obi Mikel, Onazi ve Ekuban özel çalıştı

7 saat önce

Trabzonspor'da tedavileri süren Obi Mikel, Onazi ve Ekuban için özel antrenman programı uygulanıyor.

Trabzonspor'da Obi Mikel, Onazi ve Ekuban özel çalıştı, System.String[]

Trabzonspor'da tedavileri süren Obi Mikel, Onazi ve Ekuban için özel antrenman programı uygulanıyor.


Milli arayı en iyi şekilde değerlendirmek isteyen ve Abdulkadir Ömür dışında sakat oyuncularına kavuşmayı planlayan Trabzonspor'da üç oyuncu özel çalıştı. Obi Mikel, Onazi ve Ekuban Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanla çalışmalarını sürdürdüler. Fizyoterapist eşliğinde salonda çalışmalarına başlayan oyuncular ardından Kaptan Cemil Usta sahasında doktor nezaretinde koşu yaptı. Oyuncuların çalışmalarını Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven de yakından takip etti. - TRABZON

Trabzonspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İzlandalılar Türkiye'deki karşılamadan çok memnun kaldı: Şımartıldık
EURO 2020 için saldır Türkiye! Canlı anlatım Milliler sahaya Plevne Marşı ile çıktı! Cenk Tosun takımı yalnız bırakmadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 20:38:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da Obi Mikel, Onazi ve Ekuban özel çalıştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]