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Trabzonspor'da olağan genel kurul yarın!
6 saat önce
Bordo-mavili kulübün 22 Kasım'da yapılması planlanan ancak gerekli çoğunluk sağlanamayan olağan genel kurulu, yarın çoğunluk aranmadan KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.
Bordo-mavili kulübün 22 Kasım'da yapılması planlanan ancak gerekli çoğunluk sağlanamayan olağan genel kurulu, yarın çoğunluk aranmadan KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.
Olağan genel kurulda, divanın oluşturulmasının ardından derneğe bağlı şirketlere ait hazırlanan idari ve mali raporlar görüşülecek. Denetim kurulu raporunun okunmasının ardından yönetim kurulunun faaliyetleri ibraya sunulacak.
Bütçelerin onaylanması için yapılacak oylamanın ardından dilek ve temennilerle olağan genel kurul sona erecek.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 12:41
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