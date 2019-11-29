Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da olağan genel kurul yarın!
Son Dakika Spor Trabzonspor'da olağan genel kurul yarın! - Son Dakika Spor

Trabzonspor'da olağan genel kurul yarın!

6 saat önce

Bordo-mavili kulübün 22 Kasım'da yapılması planlanan ancak gerekli çoğunluk sağlanamayan olağan genel kurulu, yarın çoğunluk aranmadan KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.

Trabzonspor'da olağan genel kurul yarın!, System.String[]

Bordo-mavili kulübün 22 Kasım'da yapılması planlanan ancak gerekli çoğunluk sağlanamayan olağan genel kurulu, yarın çoğunluk aranmadan KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.


Olağan genel kurulda, divanın oluşturulmasının ardından derneğe bağlı şirketlere ait hazırlanan idari ve mali raporlar görüşülecek. Denetim kurulu raporunun okunmasının ardından yönetim kurulunun faaliyetleri ibraya sunulacak.


Bütçelerin onaylanması için yapılacak oylamanın ardından dilek ve temennilerle olağan genel kurul sona erecek.


Osman Turan, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 12:41 
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