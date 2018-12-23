Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da Onazi'den Kötü Haber

Trabzonspor'da Onazi'den Kötü Haber

2 saat önce

Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Onazi'den kötü haber geldi.

Trabzonspor'da Onazi'den Kötü Haber, System.String[]
Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Onazi'den kötü haber geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup etti. Maçın 30. dakikasında sakatlık geçirerek karşılaşmaya devam edemeyen Onazi'nin aşil tendonu koptu.

Maçın ardından açıklamada bulunan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Onazi'nin durumu ile ilgili olarak, "Aşil tendonu kopmuş. Sezonu kapatmış olabilir" dedi.

Nijeryalı futbolcunun son durumu yapılacak tetkikler sonrasında netlik kazanacak. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 06:52 Kaynak: İHA

Çaykur Rizespor, Trabzonspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u Şov Yaparak Yendi: 4-1 Bursaspor, Son Dakikada Penaltı Kaçırdığı Maçta Evkur Yeni Malatyaspor'la 1-1 Berabere Kaldı

Galatasaray, İlk Yarıyı Galibiyetle Kapattı! Galatasaray 4-2 Sivasspor Galatasaray'ın 16 Yaşındaki Oyuncusu Mustafa Kapı Tarihe Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2018 21:37:11. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da Onazi'den Kötü Haber
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]