Trabzonspor'da Onazi'den Kötü Haber
2 saat önce
Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Onazi'den kötü haber geldi.
Çaykur Rizespor
maçında sakatlanarak oyundan çıkan Onazi'den kötü haber geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor
sahasında Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup etti. Maçın 30. dakikasında sakatlık geçirerek karşılaşmaya devam edemeyen Onazi'nin aşil tendonu koptu.
Maçın ardından açıklamada bulunan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu
, Onazi'nin durumu ile ilgili olarak, "Aşil tendonu kopmuş. Sezonu kapatmış olabilir" dedi.
Nijeryalı futbolcunun son durumu yapılacak tetkikler sonrasında netlik kazanacak. - TRABZON
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 06:52 Kaynak: İHA
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