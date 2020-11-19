Trabzonspor'da rekabet yüzleri güldürüyor - Son Dakika

Trabzonspor'da rekabet yüzleri güldürüyor

19.11.2020 13:17
Trabzonspor'da rekabet yüzleri güldürüyor, System.String[]

Teknik Direktör Abdullah Avcı ile birlikte yeni bir sayfa açan Trabzonspor'da oyuncularda yeni dönemde formayı kapmak için kıyasıya rekabete girdi.

Teknik Direktör Abdullah Avcı ile birlikte yeni bir sayfa açan Trabzonspor'da oyuncularda yeni dönemde formayı kapmak için kıyasıya rekabete girdi. Avcı'nın; 'İsteyen, arzu eden formayı alır' mesajının ardından yaşanan forma savaşı bordo-mavililerde yüzleri güldürüyor.

Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek olan Trabzonspor, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ile birlikte galibiyetle başlamak istiyor. Avcı, yönetiminde yeni bir döneme giren ve yeni bir heyecan yaşamaya hazırlanan bordo-mavililer Süper Lig'in geri kalan bundan sonraki bölümünde formayı kapmak için kıyasıya mücadele ediyor.

MESAJI VERDİ

Göreve gelip takımla birlikte çıktığı ilk antrenmanda, "İsteyen, arzu eden formayı alır' mesajını oyuncularına veren Abdullah Avcı, yapılan antrenmanlarda oyuncuların isteklerine verdiği tepkiden memnun olurken, yeni teknik ekibin gözüne girmeye çalışan oyuncularda formayı kapmak için kıyasıya bir mücadele veriyor.

AVCI, GENÇLERİ DE REKABETE DAHİL ETTİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, genç oyuncularla da yakından ilgileniyor. Genç oyuncuları yavaş yavaş takıma monte edip, onları da rekabet ortamına dahil etmeyi planlayan deneyimli teknik adam uzun lig maratonunda oluşabilecek sakatlık ve hastalıklarda sıkıntı yaşamama adına bordo-mavili takımın alt yapısında bulunan A Takıma aday oyuncuların bazılarını antrenmanlara çıkartarak onları yakında görüyor. Ahmet Can Kaplan, Süleyman Cebeci, Taha Tunç, Kerem Baykuş ve Faruk Can Genç'i takımla birlikte antrenmanlara dahil eden Avcı, zaman içeresinde bu oyuncuları hazır hale getirmeyi hedefliyor.

(Gökmen Şahin/İHA)

Trabzonspor'da rekabet yüzleri güldürüyor
Trabzonspor'da rekabet yüzleri güldürüyor

Spor Toto Süper Lig, Teknik Direktör, Abdullah Avcı, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Trabzonspor'da rekabet yüzleri güldürüyor - Son Dakika Spor


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