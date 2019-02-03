Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da Rodallega İkiye Katladı

Trabzonspor'da Rodallega İkiye Katladı

32 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'de Ankaragücü'nü 1-0 yenen Trabzonspor'da takımının golünü kaydeden Hugo Rodallega, geçen sezon attığı gol sayısını ikiye katladı.

Trabzonspor'da Rodallega İkiye Katladı, System.String[]
SELÇUK KILIÇ - Spor Toto Süper Lig'de Ankaragücü'nü 1-0 yenen Trabzonspor'da takımının golünü kaydeden Hugo Rodallega, geçen sezon attığı gol sayısını ikiye katladı.

Geçen sezon bordo-mavili takım forması altında Süper Lig'de oynadığı 23 maçta fazla süre alamayarak 513 dakika sahada kalan Kolombiyalı futbolcu, 5 kez rakip fileleri havalandırdı.

Bu sezon ise 20 maçta bin 695 dakika görev alıp ligdeki gol sayını da 10'a yükseltmeyi başaran Rodallega, geçen sezonun iki katı gol kaydetti.

Trabzonspor'a 2016-2017 sezonunun devre arasında transfer olan 33 yaşındaki futbolcu, 15 lig maçında 6 gol atmıştı.

Ligde bordo-mavili takım forması altında toplamda 21 gole ulaşan Rodallega, böylece üçüncü sezonunda en parlak dönemini yaşadı.

18 puana katkı sağladı

Ligde 20 hafta sonunda 33 puanı bulunan Trabzonspor, Hugo Rodallega'nın gol attığı maçlarda 18 puan kazandı.

Rodallega'nın gol attığı 8 maçta bordo-mavililer yenilgi yüzü görmezken 5 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Kolombiyalı forvet, Trabzonspor'un ligin 2. haftasında Demir Grup Sivasspor'u 3-1 yendiği karşılaşmada 2 gol kaydetti. Üçüncü haftada deplasmanda 2-2 biten MKE Ankaragücü maçında 1 gol atan Rodallega, 7. haftada 4-2'lik Kasımpaşa mücadelesinde 2 kez gol sevinci yaşadı.

Ligin 11. haftasında 1-1 biten Bursaspor maçında takımının golünü kaydeden Rodallega, 15. haftada 3-0'lık Atiker Konyaspor, 16. haftada 2-2'lik Beşiktaş, 17. haftada da 4-1 sona eren Çaykur Rizespor maçlarında 1'er kez rakip fileleri havalandırdı.

İkinci yarıya sessiz başlayan Kolombiyalı oyuncu, 2 haftalık suskunluğunu 1-0 galip geldikleri Ankaragücü maçında bozdu.

Takımının en golcü oyuncusu

Hugo Rodallega, bordo-mavili takımın ligde en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.

Rodallega'yı 5 golle devre arasında takımdan ayrılarak Beşiktaş ile anlaşan Burak Yılmaz takip ederken Calep Ekuban ve Anthony Nwakaeme de 4'er gol kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 11:09 Kaynak: AA

Ankaragücü, Hugo Rodallega Martinez, Trabzonspor, Spor
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