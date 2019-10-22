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Trabzonspor'da rota Avrupa Ligi'ne çevrildi

1 saat önce

Süper Lig'de üst üste 3 galibiyet alan Trabzonspor'da rota Avrupa Ligi'ne çevrildi.

Trabzonspor'da rota Avrupa Ligi'ne çevrildi, System.String[]

Süper Lig'de üst üste 3 galibiyet alan Trabzonspor'da rota Avrupa Ligi'ne çevrildi. Perşembe günü sahasında Krasnodar'ı ağırlayacak olan bordo-mavililer, Rus ekibini yenerek grubundaki puanını 4'e çıkarmak istiyor.


Süper Lig'de Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK maçlarını kazanarak son 3. haftada 9 puan çıkartan Trabzonspor, perşembe günü UEFA Avrupa Lig C Grubu 3. maçında Rusya temsilcisi Krasnodar ile evinde kritik maça çıkacak. Grubunda iddiasını sürdürmek isteyen Karadeniz ekibi müsabakadan mutlak galibiyetle ayrılmayı planlıyor. Grubunda oynadığı son iki maçta deplasmanda Getafe'ye 1-0 mağlup olan bordo-mavililer evinde ise Basel ile 2-2 berabere kalarak 1 puanla 3. sırada yer alıyor.


Karaman'dan oyuncularına uyarı


Süper Lig'de yoluna emin adımlarla devam eden Trabzonspor'da Teknik Direktör Ünal Karaman, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda oynayacakları Krasnodar maçı öncesi oyuncularına bir dizi uyarılarda bulundu. Avrupa'da yollarına devam etmelerini için taraftarları önünde oynayacakları Krasnodar maçından mutlak galibiyetle ayrılmaları gerektiğini vurgulayan Karaman, sahadaki duruşlarını bozmadıkları takdirde Rus ekibi karşısında istedeklerini alacaklarını belirtti. - TRABZON

Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 10:20 Kaynak: İHA
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