Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Trondsen'in tedavisine başlandı

Çelik, "Dün oynadığımız müsabakada sağ ayak bileğinde kapsül ve dış yan bağlarında zorlanma sonucu kanama oluşan Trondsen'in tedavisine başlanmıştır." ifadesini kullandı.

Trabzonspor Kulübü, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Galatasaray ile oynanan maçta sakatlanan Anders Trondsen'in tedavisine başlandığını duyurdu.

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