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Trabzonspor'da sakatlığı geçen futbolcular özel antrenman yaptı
7 saat önce
Trabzonspor'da sakatlığı geçen Obi Mikel, Ogenyi Onazi ve Caleb Ekuban, özel antrenman yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 01:06 Kaynak: AA
Trabzonspor'da sakatlığı geçen Obi Mikel, Ogenyi Onazi ve Caleb Ekuban, özel antrenman yaptı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan özel antrenmanla bordo-mavili oyuncular Obi Mikel, Onazi ve Ekuban'ın çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, fizyoterapist eşliğinde salonda çalışmalarına başlayan oyuncuların daha sonra Kaptan Cemil Usta Sahası'nda kulüp doktoru Hakan Ayaz ile koşu yaptığı kaydedildi.
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