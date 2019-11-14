Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da sakatlığı geçen futbolcular özel antrenman yaptı
Son Dakika Spor Trabzonspor'da sakatlığı geçen futbolcular özel antrenman yaptı - Son Dakika Spor

Trabzonspor'da sakatlığı geçen futbolcular özel antrenman yaptı

7 saat önce

Trabzonspor'da sakatlığı geçen Obi Mikel, Ogenyi Onazi ve Caleb Ekuban, özel antrenman yaptı.

Trabzonspor'da sakatlığı geçen futbolcular özel antrenman yaptı, System.String[]

Trabzonspor'da sakatlığı geçen Obi Mikel, Ogenyi Onazi ve Caleb Ekuban, özel antrenman yaptı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan özel antrenmanla bordo-mavili oyuncular Obi Mikel, Onazi ve Ekuban'ın çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, fizyoterapist eşliğinde salonda çalışmalarına başlayan oyuncuların daha sonra Kaptan Cemil Usta Sahası'nda kulüp doktoru Hakan Ayaz ile koşu yaptığı kaydedildi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, Caleb Ekuban, Trabzonspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 01:06 Kaynak: AA
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